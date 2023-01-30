توعية الطفل.. كيف تعلمين طفلك ثقافة الاعتذار؟ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، طريقة تعلم الطفل لثقافة الاعتذار، بالتزامن مع مبادرة الطفل التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتسعى الأمهات والآباء لاكتساب الطفل بعض الصفات الحميدة التى منها الصدق والأمانة والحرص على مشاعر الآخرين، والاعتذار وقت الخطأ.

ونصح الخبراء الأمهات بتربية الأبناء على تحمل المسؤولية والاعتذار إذا كان مخطئا، بالإضافة إلى ضرورة قبول الرأى الآخر.

ويجب على الوالدين تربية الطفل على ثقافة الاعتذار لكونها دليلا على تحمل المسؤولية منذ الصغر، ويعد من الأمور الضرورية التى تثير لدية التعاطف مع الأفراد الذى أخطأ فى حقهم.

وأشار الخبراء إلى ضرورة ممارسة الوالدين ثقافة الاعتذار حتى يكتسب الطفل تلك العادة من خلالهم لكونهم القدوة والمثل الأعلى أمامه.

ويجب مساعدة الطفل فى تهدئة نفسه، ثم تدريبه على التحدث بصراحة عن الخطأ وتشجيعه على تحمل المسؤولية دون تهب.

كما يجب بث روح الاطمئنان بداخله حتى يذكر أسباب ما فعله من خطأ، وتحليل المشكلة معه والسماح له بالتحدث بحرية.

وعلى الوالدين تشجيع الطفل على التعاطف لتعلم التسامح، وأيضا تدريبه على طلب المغفرة عند الخطأ مع الاعتذار الصادق.