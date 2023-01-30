لديهما 50 حفيدا.. توأم تحتفلان بعيد ميلادهما الـ 200

جدة - نرمين السيد - وتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى صور للثنائى "فرانشيسكا وماريا ركاردى" أثناء الاحتفال بعيد ميلادهما.

ولجأ الثنائى إلى الاحتفال بعيد ميلادهما بعد أن بلغتا 100 عام من خلال مضاعفة الرقم باحتسابه عيد ميلادهما الـ200.

وأحضرا الثنائى كعكة عيد الميلاد فى صورة الـ 200 انضم إليهما مجموعة كبيرة من الأشخاص احتفاء.

وأشارت فرانشسكا إلى عدد أحفادهما الذين بلغوا الـ 50 حفيدا، كما أن الوصول إلى سن المئة يعد إنجازا بحد ذاته، ولكن التوأمان ذهبتا خطوة إضافية محتفيتين بميلادهما الـ200، وفقا لصحيفة "ديلى ميل".

وتعد الأمريكية ماريا برانياس موريرا، وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية هى المعمرة الأكبر في السن، لكونها مولودة فى إسبانيا بشهر مارس من عام 1907، وهى تعيش فى منزل رعاية منذ 22 عاماً.