بعد تناول القرش الأبيض.. غرامة مالية على مدونة بالصين

جدة - نرمين السيد - ونشرت المدونة التى تدعى "جين" لفيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى أثناء تناولها للقرش الأبيض الكبير ثم تعرضت للانتقادات عبر الإنترنت.
وأشار المسؤولون بإقليم نانتشونج بجنوب غرب سيشوان إلى أن تلك المدونة انتهكت قوانين حماية الحياة البرية فى الصين عندما اشترت الحيوان في أبريل العام الماضى وبعد ذلك قامت بتناوله، وذلك وفقا لما جاء فى وكالة "بلومبرج".
وأضاف المسؤولون أن تلك الفتاة قامت بشراء القرش عبر الإنترنت مقابل 7700 يوان، حيث كان يصنف بأنه من الفصائل المعرضة للانقراض وذلك بعد تراجع أعداد بشكل كبير.
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