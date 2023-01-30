موعد طرح هاتف «OnePlus 11R» وأبرز المواصفات

جدة - نرمين السيد - وكشفت شركة وان بلس عن موعد طرح هاتفها الجديد الذى يحمل اسم "OnePlus 11R"، وهو يوم 7 فبراير المقبل.

ويعد هاتف "OnePlus 11R" من الخيارات المميزة للشباب والفئة المتوسطة، لتمكنه من منافسة غيره من الهواتف.

ويأتى الهاتف بشاشة لها حواف منحنية ومن نوع "AMOLED" وبقياس 6.7 بوصة، مع جودة عرضة + FHD.

ويزود الهاتف بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابيكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.

ويقترن الهاتف "OnePlus 11R" ذاكرة وصول عشوائى رام سعة 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 و 512 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير فى الساعة كما تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 100 وات.