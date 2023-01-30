أخلاقنا الجميلة.. كيفية الحفاظ على خصوصية وحرية الآخرين (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، كيفية الحفاظ على الخصوصية وحرية الآخرين.
ويعنى مفهوم الخصوصية هو أن الإنسان له الحق والحرية فى الحفاظ على جسده وحريته وأسراره وأفكاره، وغيرها من الأمور.
ويساهم احترام خصوصيا الآخرين فى بعد الأمور التى منها: الحد من السلطة، واحترام الحقوق الفردية، والحفاظ على الحدود الاجتماعية، وتوفير حرية الحديث والفكر.
ولأجل احترام خصوصيا الآخرين يجب اتباع عدد من الخطوات التى منها:
-تقليل المعلومات الشخصية:
يفضل الحفاظ على الخصوصية والامتناع عن تناول المعلومات الشخصية مع الأشخاص غير المقربين.
-اتخاذ الحذر فيما تقول:
يجب التفكير جيدا فيما تقول ولا يفضل إطلاق الكلمات قبل دراستها جيدا لعدم الخوض فى الخصوصيات أو الاعتداء على حرية الآخرين.
-اجعل الشائعات تتوقف عندك:
وذلك يعنى أنه يجب وقف الشائعات عندك دون ترديدها أو إعادة نشرها حتى لا يتعرض الآخرين للأذى.
-الامتناع عن جلسات النميمة:
يفضل الامتناع عن جلسات النميمة فى أماكن العمل أو جلسات الأصدقاء، لعدم انتهاك خصوصية الآخرين أو الخوض فى تفاصيل الآخرين.
-احترام مساحات الآخرين:
نصح الخبراء باحترام مساحات الآخرين دون التجسس عليهم أو تتبع خطواتهم أو تصرفاتهم.
-عدم السماح بالتصوير:
لا ينصح بالسماح لأحد التقاط صورة لك دون إذن حتى لا ينتهك أو يقتحم خصوصيتك.
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