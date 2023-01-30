القاهرة الإخبارية- أزمة كبيرة.. جوجل تواجه تهمة احتكار الابتكارات

جدة - نرمين السيد - قال رودى شوشانى خبير التكنولوجيا والتحول الرقمى، إن هناك أزمة كبيرة بالعالم أجمع، بسبب عدم المنافسة واحتكار جوجل فقط للابتكارات، موضحا أن الهند بدأت فى تغيير النظام الخاص بالتطبيقات، حتى لا يكون لجوجل الاحتكار لكل التطبيقات المتداولة داخل الهند، خصوصا أن الهند بها أكثر من 600 مليون هاتف ذكى.





وأوضح شوشانى، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الهند تعمل على دعم الصناعة التكنولوجية والتطبيقات الوطنية، للوصول إلى منافسة بين منصات التواصل خاصة منصة "جوجل"، لافتا إلى أن السلطات الهندية أجبرت جوجل على تنويع الاختيارات عبر تقنية الأندرويد. وأشار خبير التكنولوجيا والتحول الرقمى، إلى أن جوجل تواجه العديد من تهم الاحتكار حول العالم، وليس داخل الهند فقط، التى فرضت غرامات مالية ضخمة عليها بتهمة الاحتكار مؤخرا.

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