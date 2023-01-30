لهواتف أبل وأندرويد.. ميزة جديدة فى واتساب لمكالمات الفيديو

جدة - نرمين السيد - وأشار التطبيق إلى أنه يوفر ميزة جديدة تساهم فى تحسين تجربة إجراء مكالمات الفيديو، وذلك من خلال وضع "تبديل الكاميرا".
ويسمح ذلك الوضع من التبديل بسهولة بين الكاميرا الأمامية والخلفية أثناء إجراء مكالمات.
ولفتت صحيفة "The Economic Times" إلى أن ميزة تبديل وضع الكاميرا يتم إتاحتها لكل مستخدمى التطبيق لدى هواتف أيفون وأندرويد، حيث يمكن تبديلها بنقرة واحدة فقط.
ويتم الاستفادة من تلك الميزة سواء فى اجتماع العمل أو عند التواصل مع الأصدقاء والعائلة، بعد توفير المزيد من المرونة فى طريقة عرض مكالمة الفيديو.
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