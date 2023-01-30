لكونها سامة.. وجبة كادت تنهى حياة صينى

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جدة - نرمين السيد - وتفاجأ رجل صينى أثناء تواجده بمطعم فى مقاطعة جوانجدونج، بسبب تقديم أخطبوط سام له عن طريق الخطأ.
وبمجرد رؤيته قام الصينى بالتقاط صورة لتلك الوجبة السامة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى ليتأكد حول ذلك الطبق من نوع الأخطبوط وهل هو سام أم لا؟.
وطلب الزبون المساعدة من الناس خلال السوشيال ميديا لتحديد نوع الأخطبوطـ وعلق أحد المدونين المختصين فى مجال العلوم بأن ذلك الأخطبوط المخطط بشكل النمر أو ذو حلقات زرقاء يعد من المخلوقات البحرية شديدة السمية.
وأضاف أحد المدونين أن ذلك المخلوق البحرى لا يقل السم بداخله عند الغلى أو التسخين، وذلك وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست".
وتابع بأن هناك الكثير من الحالات التى ظهرت مؤخرا حول اختلاط الأخطبوطات السامة ذات الحلقات الزرقاء مع الأنواع العادية التى تباع فى الأسواق.
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