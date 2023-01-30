اعرف إزاى تفرق بين الذهب الأصلى والمغشوش (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال فرج، فى برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، أنه لا يمكن تقليد الدمغة الرسمية على سبائك الذهب.

وأكد، أن الدمغات الحكومية مميزة وغير قابلة للتقليد وواضحة تماما، ومدون عليها العيار، ولا يوجد أزمة طالما مختومة بختم الحكومة.

ونصح فرج المواطنين بشراء السبائك أو المشغولات المدموغة فى مصلحة الدمغة والموازين لأنها مختمومة بالأختام الرسمية وهى آمنة تماما، إلى جانب الشراء من مكان معتمد بفاتورة معتمدة رسمية.

فى سياق متصل، أكد مستشار وزير التموين، أنه لا صحة لما تردد بأن سبائك الذهب المتواجدة فى الأسواق مغشوشة.