«لا ضرر ولا ضرار».. الإفتاء: الإسلام دعا للمحافظة على الإنسان وسلامته

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" إن الإسلام دعا إلى المحافظة على الإنسان، فجعل حفظ النفس من مقاصده الكلية التى جاءت الشرائع لتحقيقها، وارتقى بهذه المقاصد من مرتبة الحقوق إلى مقام الواجبات، فلم تكتفِ الشريعة الغرَّاء بتقرير حقِّ الإنسان فى الحياة وسلامة نفسه، بل أوجبت عليه اتِّخاذ الوسائل التى تحافظ على حياته وصحة بدنه وتمنع عنه الأذى والضرر.





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