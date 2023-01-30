البحوث الفلكية: 3 ظواهر مميزة تحدث اليوم فى السماء

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية عن 3 ظواهر فلكية مميزة ستحدث على مدار اليومين القادمين حتى نهاية شهر يناير الحالى، وأولى تلك الظواهر تبدأ اليوم وهى مشاهدة كوكب عطارد بالعين المجردة.





وقال تادرس، فى بيان، إن كوكب عطارد سيصل اليوم إلى أقصى استطالة له تبلغ 25 درجة من الشمس فى ذلك اليوم، وهو أفضل وقت لمشاهدته وتصويره لأنه سيكون فى أعلى نقطة له فوق الأفق الشرقى فى السماء قبل شروق الشمس مباشرة إلى أن يختفى فى زخم ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.

وأضاف أن الاستطالة تعرف بأنها أقصى زاوية بين مركز الشمس ومركز الكوكب بالنسبة للراصد من على سطح الأرض، وهى تنقسم إلى قسمين استطالة شرقية وتكون أعلى الأفق الغربى، واستطالة غربية وتكون أعلى الأفق الشرقى.

وأشار إلى أن كوكب عطارد هو أحد مجموعة الكواكب الداخلية فى مجموعتنا الشمسية، وهو أصغر الكواكب وأقربها من الشمس، إذ يبعد عنها مسافة متوسطة قدرها 58 مليون كم، ويكمل عطارد دورته حول الشمس فى مدة قدرها 88 يوما أرضيا.

وأوضح أن آخر ظاهرتين فلكيتين فى شهر يناير الحالى تحدثان اليوم وعلى مدى يومين، حيث يقترن القمر مع الحشد النجمى "الثريا" للمرة الثانية خلال هذا الشهر من جهة ، كما يقترن القمر مع كوكب المريخ للمرة الثانية خلال هذا الشهر من جهة أخرى.

وأضاف أن القمر سيترائى مساء اليوم بين" الثريا" والمريخ ثم إلى يسار المريخ مساء بعد غد ، ويظل هذا المشهد بالسماء إلى أن يبدأ بالغروب فى الساعة 1:30 بعد منتصف الليل فى اليوم الأول ، ثم فى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل فى اليوم الثانى.