القاهرة الإخبارية: زلزال بشركات التكنولوجيا بسبب تسريح 30 ألف موظف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت قناة "القاهرة الإخبارية" عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، تقريرًا عرضه برنامج "المراقب"، والذى تناول أزمة تسريح العمالة بشركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، كشركات "مايكروسوفت وجوجل وميتا وأمازون"، والتى طالت حوالى 30 ألف موظف.





وقالت كريستينا بوندر، مستشارة السياسات الرقمية، إن ما حدث هو قيام شركات التكنولوجيا الكبرى بتوظيف عدد كبير من الأشخاص خلال فترة انتشار كورونا، لزيادة الطلب على التكنولوجيا خلال تلك الفترة.

وأوضحت مستشارة السياسات الرقمية أن معظم شركات التكنولوجيا الآن أدركت أنها بصدد تباطؤ فى النمو وبدأت فى تقليص قوة العمل لديها بشكل كبير، لافتة إلى ما نراه حاليًا لا يعد تباطؤ تسبب فى عمليات التسريح، لكن ما يمكن ملاحظته أنهم يستعدون ويتخذون إجراءات احترازية لضمان الاستعداد لما هو قادم.