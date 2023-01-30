القاهرة الإخبارية: زلزال بشركات التكنولوجيا بسبب تسريح 30 ألف موظف (فيديو)

وقالت كريستينا بوندر، مستشارة السياسات الرقمية، إن ما حدث هو قيام شركات التكنولوجيا الكبرى بتوظيف عدد كبير من الأشخاص خلال فترة انتشار كورونا، لزيادة الطلب على التكنولوجيا خلال تلك الفترة.
وأوضحت مستشارة السياسات الرقمية أن معظم شركات التكنولوجيا الآن أدركت أنها بصدد تباطؤ فى النمو وبدأت فى تقليص قوة العمل لديها بشكل كبير، لافتة إلى ما نراه حاليًا لا يعد تباطؤ تسبب فى عمليات التسريح، لكن ما يمكن ملاحظته أنهم يستعدون ويتخذون إجراءات احترازية لضمان الاستعداد لما هو قادم.
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