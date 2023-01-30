أماكن الكويكبات التى قد تحدث دمارا غير معروفة.. وعلماء: الأرض ليست آمنة

وأعطت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" الأولوية منذ سنوات للكشف عن كويكبات أكبر بكثير وأكثر تهديدًا لوجود البشرية من الصخرة الفضائية بى يو 2023 التى تحركت على بعد 2200 ميل من سطح الأرض وهى مسافة أقرب من بعض الأقمار الصناعية.
وحتى إذا اتجه الكويكب نحو الارض، فمن شأن الغلاف الجوى أن يسحقه، ولن تصل منه لليابسة سوى شظايا صغيرة.
ولكن بى يو 2023 هى الأصغر من مجموعة تضم كويكبات يتراوح قطرها بين 5 لأمتار و50 مترًا، وتشمل أيضًا تلك أحجامًا كبيرة تعادل حوض سباحة أولمبى.
ويصعب اكتشاف أجسام بهذا الحجم قبل أن تكون أقرب كثيرًا من الأرض، مما يعقد أى جهود للاستعداد لما يمكن منها ان يؤثر على منطقة مأهولة بالسكان.
وأوضح "ناسا" أن احتمال استهداف صخرة فضائية، تسمى نيزكا عند دخولها الغلاف الجوى، حجمها فى هذا النطاق منخفض نسبيًا، ويتدرج ذلك وفقًا لحجم الكويكب.
وأوضحت التقديرات أن احتمال استهداف صخرة قطرها 5 أمتار الأرض هو مرة واحدة فى السنة وصخرة قطرها 50 مترًا هو مرة كل ألف سنة.
لكن مع الإمكانات الحالية، لا يستطيع علماء الفلك معرفة متى تتجه مثل هذه الصخور نحو الارض إلا قبل أيام.
وذكر تيريك دالى، عالم الكواكب فى مختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية، أنهم لا يعرفون أين توجد معظم الكويكبات التى يمكن أن تسبب دمارًا محليًا وإقليميًا.
ويقول مختبر الدفع النفاث التابع لـ"ناسا" إن النيزك الذى بلغ قطره 20 مترًا تقريبًا والذى انفجر فى عام 2013 فوق شيلى "ابينسكبروسيا" أمر يحدث كل 100 عام.
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