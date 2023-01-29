أمريكى يدخل موسوعة جينيس بسبب البيتزا العملاقة

جدة - نرمين السيد - تمكن اليوتيوبر الأمريكى "إيرراك" خلال التعاون مع سلسلة مطاعم بيتزا من كسر الرقم القياسى، وذلك بعد صناعة أكبر بيتزا فى العالم. وبلغت مساحة البيتزا حوالى 13990 قدما مربعا أى حوالى 1300 متر مربع، وبالتالى كسرت الرقم القياسى السابق البالغ 13580.27 قدما مربعا. وأشار اليوتيوبر إلى أنه تم التبرع بتلك البيتزا العملاقة للجميعات الخيرية بأنحاء لوس أنجلوس. وتم الاستعانة ببعض المكونات لتجهيز تلك البيتزا، وذلك من خلال إحضار 13653 رطلا من العجين و4948 رطلا من صلصة المارينارا وأكثر من 8800 رطب من الجبنة و630496 قطعة من الببرونى.

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