لتصنيع الطائرات.. «بوينج» توظف 10 آلاف فى 2023

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة (سى إن بى سى) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، أن بوينج تتوقع نموا فى وحداتها للأعمال على الأرجح وكذلك أقسام الهندسة والتصنيع، ومع ذلك خططت الشركة لخفض بعض أدوار الموظفين الموجودة حاليا بقطاع الدعم، ويأتى ذلك بعد أيام من كشف الشركة عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الأخير من عام 2022.

وصرح رئيس الشركة ديف كالهون بأن بوينج حققت تقدما ضخما خلال التعافى من مرحلة ما بعد الجائحة لكن التحديات لا تزال قائمة، لقد حققنا ما يزيد على 3 مليارات دولار من التدفق النقدي الحر فى الربع الأخير من العام الماضى بقيادة التقدم المحقق فى الأداء والطلب القوى، وساعد ذلك فى خلق تدفق نقدى إيجابى عن إجمالى العام لأول مرة منذ عام 2018.