جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة (سى إن بى سى) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، أن بوينج تتوقع نموا فى وحداتها للأعمال على الأرجح وكذلك أقسام الهندسة والتصنيع، ومع ذلك خططت الشركة لخفض بعض أدوار الموظفين الموجودة حاليا بقطاع الدعم، ويأتى ذلك بعد أيام من كشف الشركة عن نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الأخير من عام 2022.
وصرح رئيس الشركة ديف كالهون بأن بوينج حققت تقدما ضخما خلال التعافى من مرحلة ما بعد الجائحة لكن التحديات لا تزال قائمة، لقد حققنا ما يزيد على 3 مليارات دولار من التدفق النقدي الحر فى الربع الأخير من العام الماضى بقيادة التقدم المحقق فى الأداء والطلب القوى، وساعد ذلك فى خلق تدفق نقدى إيجابى عن إجمالى العام لأول مرة منذ عام 2018.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لتصنيع الطائرات.. «بوينج» توظف 10 آلاف فى 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.