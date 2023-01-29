لزيادة الخصوصية والأمان.. ميزة جديدة لهواتف أبل

جدة - نرمين السيد - وأشارت شركة أبل إلى تحديثها الجديد الذى يساعد مستخدمى هواتف أيفون فى الحفاظ على آمان الصور والنصوص الشخصية. وطرحت الشركة الميزة لمستخدمى أيفون بالولايات المتحدة مع تحديث نظام التشغيل iOS 16.2، وتوفيره فى مختلف أنحاء العالم خلال الأسبوع الجارى. وتساهم ميزة تحديث أبل فى حماية البيانات ومساعدة أصحاب هواتف أيفون على حماية النسخ الاحتياطية الخاصة بهم على الخدمة السحابية التابعة لشركة أبل "iCloud"، وذلك وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية. ويعتمد مستخدمو أبل على خدمة "iCloud" لأجل عمل النسخ الاحتياطية من المحتوى المخزون على الجهاز تلقائيا بما فى ذلك إرسال الرسائل النصية المرسلة عبر تطبيق iMessage والصور الموجودة فى تطبيق الصور ورسائل البريد الإلكترونى.

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