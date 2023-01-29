أخلاقنا الجميلة.. آداب التعامل مع الضيف (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، آداب التعامل مع الضيف.

ويجب الاستعانة ببعض قواعد "الإتيكيت" لأجل استقبال الضيف بشكل لطيف مما يترك أثر طيب فى نفوس الزوار وإدخال البهجة لقلوبهم أثناء الزيارة.

ويجب على أصحاب المنزل تحضير المكان لاستقبال واستضافة الضيف فيه، بالإضافة إلى الترحيب به وحسن ضيافته.

ويفضل أن تكون المقابلة بابتسامة مشرقة أو مصلفحة أو عناق، ويجب تقديم الشكر والامتنان فى حال إحضار أى شئ سواء هدايا أو فاكهة أو مشروبات وغيره.

ومن بين القواعد التى يجب مراعاتها: الترفيه عن الضف وإسعاده قدر الإمكان من خلال تبادل الحوارات الممتعة والبحث عن الأنشطة المسلية.

ونصح الخبراء بتجنب التصرف بطريقة غريبة ومربكة تظهر انزعاج الفرد، وتجنب أيضا إزعاج الضيف من خلال التحدث بالهاتف بصوت عال أو الصراخ والانفعال على الأبناء.

ويجب توديع الضيف بلطف وأدب، بالإضافة إلى دعوته للقدوم مرة أخرى وإظهار الاحترام والامتنان لقدومه لبيته والترحيب له فى حال الرغبة بالقدوم مرة أخرى فى أى وقت شاء.