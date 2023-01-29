مواصفات وسعر هاتف شاومى الجديد «Poco X5 Pro»

جدة - نرمين السيد - وأشارت التسريبات إلى أن هاتف "Poco X5 Pro" يأتى بالعديد من المزايا التى تجعله ينافس غيره من الهواتف بالإضافة إلى سعره المناسب.

ويأتى هاتف "Poco X5 Pro" بشاشة من نوع "OLED" وبقياس يبلغ 6.67 بوصة وبجودة عرض "HD +".

ويزود الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية، حيث تأتى الرئيسية منها بدقة 108 ميجابيكسل، وبزاوية عرضة تبلغ دقتها 8 ميجابيكسل وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت.

ويتمتع الهاتف باحتوائه على بطارية كبيرة تبلغ قوتها 5000 مللى أمبير فى الساعة، كما تدعم تقنية الشحن السريع بسرعة 67 وات.

ويُطرح هاتف شاومى الجديد "Poco X5 Pro" بسعر يبلغ 300 دولار أى ما يعادل 8900 جنيه مصرى.