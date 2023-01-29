عروس تدعو «الإكسات» فى حفل زفافها بالصين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ولجأت عروس صينية إلى فكرة جريئة للانتقام من عشاقها السابقين، وذلك بعد جمعهم على نفس المائدة. وقررت العروس دعوتهم فى حفل زفافها للتباهى أمام كل من ارتبطت بهم بعد الانفصال عنها، وفقا لصحيفة "New York Post". ورصد الفيديو بمقاطعة هوبى الصينية، الأفراد الذين "ارتبطت بهم" وجعلتهم يجلسون على طاولة تحمل عبارة صينية وترجمتها "جدول الإكسات السابقين". وجاء الرجال على تلك الطاولة فى حالة من الغضب والاستياء دون الاستمتاع بحفل الزفاف.

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