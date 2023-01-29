أبانوب مكرم.. شاب يتحدى الإعاقة بحيل مبتكرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال أبانوب مكرم، خلال التقرير، إنه يصلح اللمبات المحروقة، ويبلغ من العمر 24 عاما، ولا يستطيع الطلع على السلم إطلاقا.

وتابع: "أى حصواية تيجى تحت رجلى توقعنى، والمشكلة اللى عندى وراثة فيا وعندي اخويا كمان، وبصلح اللمبات المحروقة بدل ما قاعد فاضى عشان لازم أجيب فلوس".