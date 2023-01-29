أولها ألا تكثر عليه بالسؤال.. 6 أشياء من حق العلماء

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الإفتاء أن من حق العالم:

أولًا: ألَّا تُكْثِر عليه بالسؤال.

ثانيًا: ولا تعنته فى الجواب.

ثالثًا: ولا تلح عليه إذا كسل.

رابعًا: ولا تفشى له سِرًّا، ولا تغتابنَّ أحدًا عنده.

خامسًا: ولا تطلبنَّ عثرته.

سادسًا: وعليك أن توقِّره وتُعظِّمَه.

يذكر أن دار الإفتاء المصرية تنشر بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.