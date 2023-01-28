جوجل تطلق ميزة جديدة لمتصفح Chrome على نظام أندرويد

جدة - نرمين السيد - نشرت شركة "جوجل" بعض النصائح حول الأمان فى يوم خصوصية البيانات فى "Chrome"، وكشفت أيضًا أن "Chrome" لنظام أندرويد يحصل على ميزة جديدة، مما يسمح للمستخدم بقفل علامات تبويب التصفح المتخفى عند مغادرة التطبيق.





ويسمح إعداد الخصوصية الجديد فتح علامات التبويب هذه بقفل الشاشة، سواء كان ذلك باستخدام معلومات المقاييس الحيوية أو رمز PIN أو النمط. وعندما يتم فتح "Chrome"، ويريد الشخص استخدام علامات تبويب التصفح المتخفى بعد قفل الهاتف، ستكون هناك مطالبة على الشاشة لاستخدام طريقة فتح الشاشة المفضلة له والتحقق من إمكانية الوصول، ستظل علامات التويب العامة متاحة للجمهور. وتعتبر هذه الميزة مفيدة للأجهزة التى يستخدمها أكثر من شخص حيث لا يريد المرء أن يعرف الآخرون ما يتم تصفحه.

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