جراء هجوم عنيف لسمكة قرش.. مقتل غواص بخليج توبارى بالمكسيك

جدة - نرمين السيد - وكان مانويل لوبيز تحت الماء، بالقرب من شاطئ سان خوسيه فى خليج توبارى على الساحل الغربى للمكسيك، عندما هاجمه قرش أبيض ضخم يبلغ طولع 6 أمتار.
يشار إلى أنه لم يكن لدى لوبيز خزان هواء، وكان يتنفس فوق الماء أثناء غوصه.
وذكر أحد المسؤولين أنه قد تم تحذير الغواصين المحليين من وجود أسماك القرش فى المنطقة ومظمهم لم يخرج منذ عدة أيام.
وتجاهل لوبيز التحذيرات لأنه كان بحاجة إلى جنى الأموال من جمع المحار، فالنقص فى المأكولان البحرية أدى لارتفاع الطلب عليها.
ويمنح الغواصون والصيادون الحكومة المحلية رسوم صيد سنوية تبلغ حوالى 309 جنيهات إسترلينية لصيد الأسماك فى المنطقة، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".
ويستطيع القرش عند الهجوم أن يسبح بسرعة تصل إلى 35 ميلًا فى الساعة مسترشدًا بحاسة شم قوية للغاية، ولكنه يفترس عادة الفقمات وأسد البحر والدلافين والسلاحف.
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