التشيك.. قراصنة يهاجمون المواقع الرسمية والبارزة

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو براغ الدولى اليوم السبت أن بين المواقع الإلكترونية التى تمت قرصنتها: موقع وزارة الخارجية وموقع المرشح الرئاسى بيتر بافل، مضيفا أنه من المرجح أن تكون جماعة "Noname057" الموالية لروسيا خلف الهجمات.
ويقول خبراء أمنيون إن الهجمات قد تستمر - خلال الأيام المقبلة - لاستهداف المواقع التى ستعلن عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وبدأت أمس الجمعة جولة الإعادة بين المرشحين بيتر بافل وميلوش زيمان.
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