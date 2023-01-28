التشيك.. قراصنة يهاجمون المواقع الرسمية والبارزة

جدة - نرمين السيد - وذكر راديو براغ الدولى اليوم السبت أن بين المواقع الإلكترونية التى تمت قرصنتها: موقع وزارة الخارجية وموقع المرشح الرئاسى بيتر بافل، مضيفا أنه من المرجح أن تكون جماعة "Noname057" الموالية لروسيا خلف الهجمات.

ويقول خبراء أمنيون إن الهجمات قد تستمر - خلال الأيام المقبلة - لاستهداف المواقع التى ستعلن عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وبدأت أمس الجمعة جولة الإعادة بين المرشحين بيتر بافل وميلوش زيمان.