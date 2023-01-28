السماح لمستخدمى تويتر بالطعن على تعليق حساباتهم

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة "تويتر" أنه سيكون بإمكان مستخدمى منصة التواصل الاجتماعى، اعتبارا من الأول من فبراير المقبل، الطعن على تعليق حسابهم على الموقع وتقييمهم بموجب المعايير الجديدة، من أجل إعادة تفعيل الحساب.





وذكرت "أ ش أ" أنه وفقا للمعايير الجديدة، التى تلت شراء الملياردير إيلون ماسك للشركة فى أكتوبر الماضى، لن تعلق الحسابات على "تويتر" إلا فى حالة الانتهاكات الجسيمة أو المستمرة والمتكررة لسياسات المنصة. وتشمل الانتهاكات الجسيمة الانخراط فى محتوى أو نشاط غير قانونى، والتحريض أو التهديد بالعنف أو الأذى، والمشاركة فى المضايقات التى تستهدف مستخدمين آخرين، وغير ذلك. وقالت "تويتر" إنها ستتخذ من الآن فصاعدا إجراء أقل حدة بالمقارنة بتعليق الحساب، مثل الحد من وصول التغريدات التى تنتهك سياساتها، أو مطالبة المستخدمين بإزالة التغريدات قبل الاستمرار فى استخدام الحساب.

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