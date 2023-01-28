غياب الثلوج.. ظاهرة تعود لـ نيويورك بعد 50 عاما (فيديو)  

جدة - نرمين السيد - وقال ياسر نور الدين، مُراسل "القاهرة الإخبارية" من نيويورك، إن وسائل الإعلام الأمريكية، أبرزت حالة التأهب التى تعيشها الولاية بسبب الطقس، والذى أدى إلى انخفاض فى منسوب بحيرة "ميد" إلى 28% من سعتها الأصلية، الأمر الذى لم تشهد مثله نيويورك منذ 50 عامًا تقريبًا.

وأضاف أنه تم إغلاق جميع الأرصفة المستقبلة للسفن على نهر كولورادو؛ باستثناء رصيفين فقط، مُرجعًا هذه الحالة إلى عدم تساقط الثلوج على النحو المعتاد.

وأشار إلى أنه، باستثناء العاصفة الثلجية التى شهدتها مدينة بافلو، لم تشهد مناطق مانهاتن وكوينز وبروكلين وغيرها تساقطًا للثلوج، والتى كانت تغطى هذه الأجزاء فى الفترة من نوفمبر حتى مارس.