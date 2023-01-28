تجمل بالأخلاق- احذر.. «الهزار» قد يكون مميتا

جدة - نرمين السيد - وفى إطار إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مبادرة "تجمل بالأخلاق"، نسلط الضوء على خطورة الهزار بأسلوب لا يليق؛ الأمر الذى يصل فى بعض الأحيان للوفاة، وهو ما تبرهن عليه أخبار الحوادث التى نطالعها بشكل يومى.

وعلى سبيل المثال، ووفق الخبراء، قد تكون الأسرة سببا فى نشأة وتربية أطفال معقدين نفسيا، بسبب الهزار، بسبب الحكايات المتعلقة بـ "الغول وأمنا الغولة وأبو رجل مسلوخة" وغيرها من الأوهام والأساطير التى تحكى للأبناء على سبيل الهزار وإثارة الضحك فى جلسة عائلية، إلا أن الدراسات أثبتت أن تلك التصرفات تخرج جيلا مشوها.

وقد حث الإسلام على عدم ترويع الإنسان لأخيه الإنسان ولو على سبيل المزاح، أو الإشارة بحديدة أو بيده، وفى ذلك يقول النبى صلى الله عليه وسلم "لا يحل للمسلم أن يروع مسلما" وعنه أيضا أنه قال" لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا".