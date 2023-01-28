- 1/2
- 2/2
وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" أهم الأشياء التى يمكن للشخص التحلى بها ليكون أكثر تواضعا وتسامحا:
- احترام الناس وتقديرهم وحفظ مكانتهم مهما كانت مكانتهم.
- عدم إسناد الفضل إلى النفس إذا ساعدت أحدا ولا تتفوه وتذكر الأشخاص فضل عليه.
- الرجوع عن الخطأ مهما كانت مكانتك وقدرتك وشكر من نصحك بترك الخطأ.
- لا تتفاخر بالملبس والمظهر سواء بشكله أو سعره حفاظا على مشاعر المحيطين بك.
- لا تطلب من الناس الثناء عليك.
- إجابة صداقة ودعوة الفقير، فقد يكون فعلا بسيطا لكن له مكانة كبيرة فى نفوس الفقراء.
- ابتسم فى وجه من تراه ولا تغضب وتستند على منصبك أو قدرتك على إيذاء الآخرين.
- قبول الحق أيا كان مصدره حتى لو كان لشخص أقل منك علما وثقافة ومكانة.
- لا تطلب علو المنزلة على الأشخاص فى العمل، فقد يكون هناك شخص أكثر منك قدرة وعلما وهو الأولى بالترقية فى المنصب.
- لا تسعى إلى الشهرة بل دع الناس تنظر لك بسبب علمك وأخلاقك وما تقدمه لهم من خدمات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخلاقنا الجميلة.. سلوكيات يجب تواجدها فى الشخص المتواضع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.