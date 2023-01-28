أخلاقنا الجميلة.. سلوكيات يجب تواجدها فى الشخص المتواضع

جدة - نرمين السيد - يعتبر التواضع والتسامح من أهم الصفات الحميدة، فهو عكس داء الكبر الذى ينفر منه الجميع، حيث إن الشخص المتواضع يكون محبوبا لدى الجميع، إذ إن التواضع والتسامح من أكثر صفات أخلاقنا الجميلة التى تواجدها فى مجتمعنا.





وفى إطار حملة أخلاقنا الجميلة، التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يرصد "دوت الخليج" أهم الأشياء التى يمكن للشخص التحلى بها ليكون أكثر تواضعا وتسامحا:

- احترام الناس وتقديرهم وحفظ مكانتهم مهما كانت مكانتهم.

- عدم إسناد الفضل إلى النفس إذا ساعدت أحدا ولا تتفوه وتذكر الأشخاص فضل عليه.

- الرجوع عن الخطأ مهما كانت مكانتك وقدرتك وشكر من نصحك بترك الخطأ.

- لا تتفاخر بالملبس والمظهر سواء بشكله أو سعره حفاظا على مشاعر المحيطين بك.

- لا تطلب من الناس الثناء عليك.

- إجابة صداقة ودعوة الفقير، فقد يكون فعلا بسيطا لكن له مكانة كبيرة فى نفوس الفقراء.

- ابتسم فى وجه من تراه ولا تغضب وتستند على منصبك أو قدرتك على إيذاء الآخرين.

- قبول الحق أيا كان مصدره حتى لو كان لشخص أقل منك علما وثقافة ومكانة.

- لا تطلب علو المنزلة على الأشخاص فى العمل، فقد يكون هناك شخص أكثر منك قدرة وعلما وهو الأولى بالترقية فى المنصب.

- لا تسعى إلى الشهرة بل دع الناس تنظر لك بسبب علمك وأخلاقك وما تقدمه لهم من خدمات.