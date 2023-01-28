خبير: الذكاء الاصطناعى سيغير شكل العالم ويقلل من الحاجة للأيدى العاملة

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لها، ببرنامج "مانشيت"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى جابر القرموطى، أن الذكاء الاصطناعى سيغير شكل العالم فى كل شىء، وهناك ثورة فى التنافس على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى.

وتابعك "لدينا المذيع الروبوت والمحامى الروبوت الذى يأخذ أول قضية له فى شهر فبراير، كما أنه متواجد فى العمليات الجراحية".