دراسة: الزواج لمدة طويلة يقلل خطر الإصابة بالخرف

جدة - نرمين السيد - واستخدم الباحثون البيانات المسجلة، فى بحث أجرى، فى هذا الصدد على ما يقرب من 150 ألف شخص.

وفحص الباحثون، أنواعا مختلفة من الحالات الاجتماعية على مدى 24 عاما، تراوحت أعمارهم بين 44 إلى 68 عاما.

وكشف فحص ما إذا كانت هذه الحالة مرتبطة بالتشخيص السريرى للخرف أو ضعف الإدراك الخفيف (MCI) بعد سنة 70 عاما، أن المجموعة التى كانت متزوجة لسنوات طويلة كان لديها معدل أقل للإصابة بالخرف، فى مقابل ارتفاع معدلات الإصابة بالخرف بين المطلقين والعذاب.

واستخدم الباحثون هذه البيانات للتحقق من الإصابة بالخرف مقابل العوامل الصحية مثل: "التدخين، وضغط الدم المرتفع، والسمنة وقلة النشاط البدنى والسكر والمشاكل النفسية وتكوين صداقات".

ووجد الباحثون أن إنجاب الأطفال له أهمية وقلل من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 60٪ بين الأشخاص غير المتزوجين فى الدراسة، وقال الفريق البحثى إنه لا يعرفون ما إذا كان الزواج أو إنجاب الأطفال هو ما يحمى من الخرف.