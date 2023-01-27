أغرب الإطلالات.. أزياء ربيع وصيف 2023 (صور) 

جدة - نرمين السيد - وأقامت إحدى دور الأزياء الشهيرة عرضها السنوى لأزياء ربيع وصيف 2023، والتى جاءت فى طابع كلاسيكى حمل عنوان "Le Club Couture"، بمجموعة مذهلة ومثيرة من الأزياء الرجالى والحريمى. وتنوعت الإطلالات الجديدة ما بين الألوان المشرقة مع أحذية ريش عالية فى الركبة، والجواكت المكسوة بشكل جميل، والملابس المصقولة بالريش، والفساتين المختلفة بين الوردى الفاتح أو الفستاتين باللون الذهبى ذو الشق العالى مع الكعب الوردى الفاتح.

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