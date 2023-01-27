نصائح خبراء التكنولوجيا لترويج المنتجات والخدمات باستخدام TikTok

جدة - نرمين السيد - ونستعرض خلال السطور التالية بعض النصائح التى ذكرها خبراء التكنولوجيا للمساعدة فى ترويج المنتجات والخدمات باستخدام تطبيق TikTok.



1 - تثبيت TikTok Pixel فى موقعك:

إذا كان لديك موقع أو متجر إلكترونى لنشاطك ثبت فيه (تيك توك بكسل) TikTok Pixel؛ لتتمكن من تتبع الزوار وإعادة استهدافهم بإعلاناتك عبر التطبيق عدة مرات لتشجيعهم على تكرار الزيارة والشراء.

(تيك توك بكسل) هو عبارة عن كود برمجى يضاف فى المواقع والمتاجر الإلكترونية ويرسل بيانات الزوار مباشرة إلى حسابك الإعلانى فى تيك توك، ويمكنك إنشاء (جمهور مخصص) Custom Audience منهم وإعادة استهدافهم بحملات إعلانية مخصصة.



2 - التفاعل مع الحسابات ذات الصلة:

من الإستراتيجيات التى تساعد حساب نشاطك التجارى فى الانتشار والوصول لعملاء أكثر هو التفاعل مع مقاطع الفيديو المنشورة فى حسابات أخرى لأنشطة تجارية أو خدمية تستهدف جمهورك نفسه؛ ولكنها ليست فى منافسة مباشرة معك.

فمثلا إذا كنت تبيع ملابس يمكنك التعليق على مقاطع فيديو فى حسابات أخرى لمتاجر تبيع عطورا أو أحذية بحيث يظهر تعليقك أمام المتابعين الذين يكتبون تعليقات على هذه المقاطع ومن ثم يمكنك جذبهم لمتابعة حسابك.



حاول أن تكون تعليقاتك هادفة وذات صلة، فمثلا يمكنك أن تمدح منتجا جديدا يظهر فى مقطع فيديو وتربط بينه وبين أحد منتجاتك – مثال: "هذا النوع من العطور مناسب جدا للمناسبات الرسمية ويفضل معه ارتداء ملابس من درجات لونية كذا وكذا".

بهذه النوعية من التعليقات ستظهر أمام متابعى الحسابات الأخرى وكأنك خبير ولست بائعا وهذا سيشجع نسبة منهم على تصفح حساب نشاطك التجارى ومتابعته.



3 - انشر مقاطع فيديو أصلية باستمرار:

تفضل معظم منصات التواصل الاجتماعى حاليا المحتوى الأصلى الذى تنتجه بنفسك سواء كان صورا فوتوغرافية أو مقاطع فيديو، لذلك حاول عدم نشر مقاطع فيديو جاهزة ليست من إنتاجك؛ لأن ذلك سيحرمك من فرص كبرى لانتشارها.

تعطى منصات التواصل الاجتماعى أيضا أولوية فى الانتشار لمقاطع الفيديو الأصلية التى يظهر فيها شخص أو أشخاص يتحدثون مباشرة إلى الجمهور، سواء كان حديثهم عن موضوع عام أو لاستعراض مزايا منتج أو خدمة، لذلك حاول تقليل الاعتماد على مقاطع الفيديو التى لا يظهر فيها أشخاص.



يمكنك البدء بتسجيل مقاطع فيديو قصيرة تتراوح مدتها بين 30 إلى 60 ثانية تستعرض فيها المنافع الرئيسية لمنتجك أو خدمتك، ثم مقاطع فيديو لعملاء اشتروا المنتج أو الخدمة بالفعل يتحدثون عن تجربتهم.



4 - استخدم الوسوم والكلمات المفتاحية:

لا يقتصر الأمر على تسجيل مقاطع الفيديو ونشرها فقط وإنما يجب عليك إضافة وصف مختصر يحتوى على بعض الكلمات المفتاحية الرئيسية التى تعبر عن موضوع الفيديو، وتضمين (وسوم) Hashtags ذات صلة، وذلك لمساعدة خوارزمية توزيع المحتوى فى تصنيف مقاطع الفيديو وإظهارها لجمهورك المستهدف.



كما تساعد الكلمات المفتاحية والوسوم المرفقة مع مقاطع الفيديو فى زيادة فرص ظهورها فى نتائج البحث داخل التطبيق، حيث تبين آخرا أن نسبة كبيرة من المستخدمين الذين ينتمون للجيل Z يفضلون البحث داخل تطبيق تيك توك بدلا من البحث عبر جوجل.



5 - أطلق هذه الأنواع من الإعلانات:

إذا كان لديك موقع أو متجر إلكترونى وأضفت كود (تيك توك بكسل) فيه، يمكنك إطلاق حملات عمليات التحويل (Conversion Campaigns) وهى مصممة لاستهداف المستخدمين الذين لديهم قابلية أكثر للخروج من تطبيق TikTok وإتمام عملية شراء أو تسجيل بيانات فى مواقع إلكترونية.



أما إذا لم يكن لديك موقع أو متجر إلكترونى فيمكنك استخدام حملات توليد بيانات العملاء المحتملين (Lead Generation) وهى مصممة لاستهداف المستخدمين الذين لديهم قابلية أكثر لتسجيل بياناتهم فى استمارات مدمجة (Native Forms) داخل التطبيق دون الحاجة لزيارة مواقع خارجية.