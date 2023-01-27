كواليس العثور على تمثال الكاهن «ميسى» فى سقارة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور محمد يوسف عويان، مدير منطقة آثار سقارة، تفاصيل الكشوفات الأثرية الجديدة، التى كان من بينها تماثيل الكاهن "ميسى"، الذى أثار اسمه جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعى.





وأوضح فى تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر": "هذا الاسم يعنى فى اللغة المصرية القديمة المولود، والبعثة التى تعمل فى هذا الموقع مصرية مشتركة بين المجلس الأعلى للآثار ومركز الدكتور زاهى حواس للدراسات الأثرية".

وبين أنّ هذا المكان يقع إلى الغرب من المجموعة الجنائزية للملك زوسر وإلى الشمال من هرم ثانى ملوك الأسرة الثالثة، مشيرًا إلى أن الموقع المذكور جبانة تنتمى إلى عصر الدولة القديمة، ولم تتم أعمال حفائر علمية منظمة على نطاق واسع فيه قبل عمل هذه البعثة.

وأشار إلى أن البعثة تعمل فى الموقع منذ عدة سنوات وتم الكشف عن مجموعة من المقابر الخاصة بموظفين من عصر الدولة القديمة، أحدهم كان كاهن المجموعة الجنائزية لهرم الملك أوناس، ومقبرة أخرى لشخص يدعى "مرى أى المحبوب"، وكان صاحبها أحد الكهنة المنتمين إلى عصر الأسرة الخامسة، وفيها بعض مناظر الحياة اليومية، وكان من ضمنها مناظر صناعة الجعة طهى الخبز.

وأكد: "بعد ذلك، جرى العثور على مقبرة فيما بعد عرفت أنها شخص يدعى ميسى، بسبب عدم وجود نقوش فيها، حيث عُثر على 9 تماثيل حجرية عليها ألوان، وذلك فى بئر على عمق حوالى 10 أمتار، إذ إنّ هذه التماثيل فى حالة جيدة وعليها ألوان، وتضاهى التماثيل التى عُثر عليها فى القرنين الماضى وقبل الماضى والموجودة فى المتحف المصرى، فيما بعد عُثر على باب وهمى فى المقبرة، لأن المقبرة ليست منقوشة، والباب الوهمى عليه اسم مسى، كما عُثر على مقبرة صغيرة بالقرب منهم، لكنها غير منقوشة وبها بئر على مق حوالى 12 مترا".