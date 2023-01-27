بعد تسريح 18 ألف موظف.. أمازون تبيع بعض مكاتبها (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وإضافة إلى ذلك، تبيع أمازون الآن بعض مكاتبها، كجزء من فورة خفض التكاليف، فى محاولة من الشركة لمواكبة ما تصفه بـ "الظروف الاقتصادية غير المؤكدة".

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرج"، ستبيع أمازون مكتبًا فارغًا فى كاليفورنيا اشترته منذ حوالى 16 شهرًا.

تم شراء العقار مقابل 123 مليون دولار أمريكى فى أكتوبر 2021 من أجل إغلاق بعض العقارات بحيث يمكن استخدامها فى المستقبل.

أخبر مصدر "بلومبرج" أن أمازون ربما تتكبد خسارة فى البيع، فيما قال مصدر آخر إن السعر النهائى لا يزال قيد التفاوض.

وقال المتحدث باسم أمازون، ستيف كيلى، فى بيان: "نقوم دائمًا بتقييم شبكتنا للتأكد من أنها تلبى احتياجات أعمالنا.. كجزء من هذا الجهد، قررنا استكشاف بيع موقع «Metro Corporate Center».. يسعدنا أن نكون جزءًا من المجتمع المحلى وسنواصل تقديم الخدمات للعملاء من محطتى توصيل فى ميلبيتاس".

وقبل يومين، ظهرت تقارير تفيد بأن أمازون سترسل قريباً إشعارات تسريح لعدد أكبر من الناس، كجزء من استعدادها لطرد 18000 موظف.

ووفقًا لتقرير نشرته "رويترز"، أرسلت الشركة، إشعار تحذير جديدًا إلى 2300 موظف لإبلاغهم بحالات التسريح.

وأفادت التقارير أن الجولة الجديدة من تريح الموظفين ستؤثر على الأشخاص فى الولايات المتحدة وكندا وكوستاريكا.

وأفاد إشعار مقدم إلى إدارة أمن التوظيف بولاية واشنطن، بأنه سيتم طرد 1852 شخصًا فى سياتل و448 فى بلفيو وواشنطن.

وأشار تقرير إعلامى محلى، إلى أن عمليات التسريح ستبدأ فى مارس من هذا العام وستكون لها فترة انتقالية مدتها 60 يومًا سيتقاضى خلالها الموظفون المتأثرون رواتبهم لكن لن يتأثروا بالعمل.