الإفتاء تكشف عن 5 نصائح من ذهب.. تجعلك سعيدا فى الدنيا والآخرة

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن هذه النصائح التى ذكرها لقمان الحكيم لابنه تتمثل فى:

الصبر على الشدائد والمِحَن.

عدم التكبر على الناس، وألَّا ينظر إليهم نظرة المغرور ويولى وجهه عن الناس إعجابًا بنفسه.

ألَّا يمشى فى الأرض بطرًا كما يمشى المتكبرون؛ لأن الله تعالى لا يحب المتكبر، ولا من يُكثر من الفخر، والمباهاة بنفسه.

ضرورة الاعتدال والتوسط فى الأمور، حتى فى المشى فلا يسير بسرعة زائدة ولا ببطء شديد.

خفض الصوت والاعتدال عند التحدث؛ فذلك أوقر للمتكلم، وأبسط لنفس السامع وفهمه.