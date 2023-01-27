وذكرت الوكالة على قناتها على تلجرام أن "أقمار روسكوزموس الصناعية تراقب حركة الجبل الجليدى"، مضيفة أن سمك الجليد كان 150 مترا فى موقع الانقسام، وفقا لوكالة تاس الروسية.
ونشرت روسكوزموس أيضا صورة للجبل الجليدى التقطت بواسطة القمر الصناعى Meteor-M.
من جانبه، أخبر ألكسندر كليبيكوف، الذى يرأس البعثة الروسية فى القطب الجنوبى، وكالة تاس فى وقت سابق أن جبل الجليد العملاق لا يشكل أى تهديد للملاحة فى نصف الكرة الجنوبى.
وكانت هيئة المسح البريطانية البحثية للقطب الجنوبى قد ذكرت، فى وقت سابق، أن الجبل الجليدى الذى تبلغ مساحته 1550 كيلومترا مربعا، أى حجم العاصمة البريطانية وضواحيها أو سان بطرسبرج ثانى أكبر مدينة فى روسيا، انفصل عن الجرف الجليدى يوم الأحد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفضاء الروسية: رصد جبل جليدى بحجم لندن انفصل عن جرف بـ القطبية الجنوبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.