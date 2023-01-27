الفضاء الروسية: رصد جبل جليدى بحجم لندن انفصل عن جرف بـ القطبية الجنوبية

جدة - نرمين السيد - قالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)، اليوم الخميس، إن الأقمار الصناعية للوكالة تراقب جبلا جليديا ضخما يتساوى حجمه مع مدينة لندن انفصل عن جرف برانت الجليدى فى القارة القطبية الجنوبية.





وذكرت الوكالة على قناتها على تلجرام أن "أقمار روسكوزموس الصناعية تراقب حركة الجبل الجليدى"، مضيفة أن سمك الجليد كان 150 مترا فى موقع الانقسام، وفقا لوكالة تاس الروسية.

ونشرت روسكوزموس أيضا صورة للجبل الجليدى التقطت بواسطة القمر الصناعى Meteor-M.

من جانبه، أخبر ألكسندر كليبيكوف، الذى يرأس البعثة الروسية فى القطب الجنوبى، وكالة تاس فى وقت سابق أن جبل الجليد العملاق لا يشكل أى تهديد للملاحة فى نصف الكرة الجنوبى.

وكانت هيئة المسح البريطانية البحثية للقطب الجنوبى قد ذكرت، فى وقت سابق، أن الجبل الجليدى الذى تبلغ مساحته 1550 كيلومترا مربعا، أى حجم العاصمة البريطانية وضواحيها أو سان بطرسبرج ثانى أكبر مدينة فى روسيا، انفصل عن الجرف الجليدى يوم الأحد.