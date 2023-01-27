«طفل الغميضة».. لعبة بدأت ببنجلاديش وانتهت فى ماليزيا (صور)

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـوكالة "Free Malaysia Today" للأخبار الماليزية كشفت شرطة مقاطعة كلانج الماليزية أن الفتى الذى يدعى فهيم، وهو صبى من بنجلادش، كان يلعب لعبة "الغميضة" مع أصدقائه فى مدينة شيتاجونج الساحلية فى بنجلاديش.

واختبأ الطفل فى حاوية الشحن ليداهمة النعاس بداخلها، وعند استيقاظه وجد نفسه محبوسا فى الداخل، وحاول الطفل طلب المساعدة فى الداخل، لكن لم يسمع أحد صراخه، لذلك بقى فى الحاوية لمدة 6 أيام دون أن طعام أو ماء حتى وصل إلى بورت كلانج بماليزيا.

وأضافت الصحيفة أن العاملين بالميناء اعتقدوا فى البداية أن الطفل قد اختطف من قبل تجار البشر أو الأعضاء، لذلك اتصلوا بالشرطة، التى أبلغت أثناء التحقيق مع الطفل طاقم الشرطة بما حدث له.



تم الاتصال بأسرة الطفل، ونقل إلى مستشفى فى ماليزيا، وأفاد الأطباء أنه يتمتع بصحة جيدة وسيعود قريبا إلى بلده ومنزله للعب مرة أخرى بعناية.