إيلون ماسك ينفى نيته جمع 3 مليارات دولار لسداد ديون تويتر

جدة - نرمين السيد - وذكر تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن ماسك كان يستكشف جمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار؛ من أجل سداد بعض ديون (تويتر) البالغة 13 مليار دولار.
وبحسب التقرير فإن ممثلى ماسك ناقشوا بيع أسهم جديدة فى (تويتر) بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار؛ لسداد بعض الديون، والتى تم الحصول عليها لتمويل صفقة شراء منصة التواصل الاجتماعى، إلا أن ماسك نفى هذا التقرير، حيث أرسل أحد متابعيه على (تويتر) هذا التقرير، ليرد عليه بقول "لا".
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