إيلون ماسك ينفى نيته جمع 3 مليارات دولار لسداد ديون تويتر

جدة - نرمين السيد - وذكر تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن ماسك كان يستكشف جمع ما يصل إلى 3 مليارات دولار؛ من أجل سداد ‏بعض ديون (تويتر) البالغة 13 مليار دولار.‏

وبحسب التقرير فإن ممثلى ماسك ناقشوا بيع أسهم جديدة فى (تويتر) بقيمة تصل إلى ‏‏3 مليارات دولار؛ لسداد بعض الديون، والتى تم الحصول عليها لتمويل صفقة شراء ‏منصة التواصل الاجتماعى، إلا أن ماسك نفى هذا التقرير، حيث أرسل أحد متابعيه على (تويتر) هذا ‏التقرير، ليرد عليه بقول "لا".