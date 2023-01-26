القمر يقترن بالمشترى مساء اليوم.. يمكن رؤيته بالعين المجردة

جدة - نرمين السيد - يرصد بسماء مصر والوطن العربى بعد غروب الشمس، اليوم الخميس، ظاهرة اقتران القمر بكوكب المشترى العملاق، وستفصل بينهما حوالى درجة واحدة، فى مشهد جميل يرى بسهولة بالعين المجردة.





وقال أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية الدكتور أشرف تادرس- فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن القمر والمشترى سنراهما متجاورين فى السماء باتجاه الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حتى بداية غروبهما فى الساعة 9:45، وسيكون القمر أعلى المشترى.

وأوضح أن مصطلح الاقتران هو اقتراب جرم سماوى من آخر فى حدود عدد من الدرجات القوسية عندما يتم مشاهدتهما من الأرض، وهو اقتراب زاوى ظاهرى غير حقيقى ليس له علاقة بالمسافات، أما المسافة الحقيقة بينهما فهى كبيرة جدا تقدر بمئات الملايين أو المليارات من الكيلومترات.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة فى بيان، اليوم إن وجود القمر قرب كوكب المشترى يقصد به على قبة السماء فقط فهما ليسا قريبين من بعضهما البعض فى الفضاء، فالقمر يبعد عن الأرض حوالى 369 ألف كيلومتر فقط، فى حين أن المشترى يبعد 806 ملايين و482 ألفا و121 كيلومترا فى هذا الاقتران.

وأضاف أن كوكب المشترى رابع ألمع جسم فى قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تلسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التى تعرف باسم أقمار جاليلو ، وهى: (جانميد، كاليستو، يوروبا، ايوا)، حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشترى.