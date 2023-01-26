مبادرة المتحدة للطفل.. التعامل مع التكنولوجيا (إنفوجراف) 

جدة - نرمين السيد - كما تحولت حياة الأسر وأصبحت متعلقة كثيرا بالأجهزة المحمولة والكمبيوتر إلى جانب التقنيات الرقمية اليومية الأخرى، مما جعل لها تأثيرا سلبيا على حياة البعض.

ويرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى، كيفية تعامل الأطفال مع التكنولوجيا، بالتزامن مع مبادرة الطفل التى أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ومع التطور التكنولوجى الكبير خلال السنوات الماضية تغيرت أدوار الأسرة لاستيعاب الوالدين العاملين كيفية تعامل أطفالهم مع المنصات الرقمية وغيرها من التطورات التكنولوجية الأخرى.

مبادرة المتحدة للطفل.. ابنك كيان مستقل (إنفوجراف)

وحذرت العديد من الدراسات من كثرة استخدام الأطفال للشاشات والأجهزة التكنولوجية، مما يؤدى إلى مشكلات عديدة وتصيبهم بأمراض نفسية مثل القلق والاكتئاب والإدمان التكنولوجى.