جولة ترفيهية للكلاب الأليفة فى ألاسكا (فيديو وصور)  

جدة - نرمين السيد - معروف أن ألاسكا تشتهر بالمناظر الطبيعية الخلابة، لهذا قامت المنظمة بعمل جولة ترفيهية للكلاب الأليفة فى ألاسكا.

ويتم خلال الجولة اصطحاب الكلاب الذين يركبون الحافلة من منازلهم ويذهبون فى مغامرات ممتعة مع أصدقائهم، بينما يجلسون بشكل مريح على مقاعدهم المخصصة ووضع أحزمة الأمان لهم فى رحلة ممتعة.

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الحافلة تستوعب ما يصل إلى 12 كلبا، وبعد الجولة الترفيهية فى الأماكن الطبيعية الخلابة يتم إعادتهم إلى منازلهم مرة أخرى.