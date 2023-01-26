«تسلا» تحقق أعلى إيرادات فى تاريخها

جدة - نرمين السيد - ووفقا لشبكة (سى إن بى سى) الأمريكية، فإن نتائج الأعمال الفصلية لـ (تسلا) عن ‏الربع السنوى الأخير من عام 2022، سجلت من خلالها إيرادات وأرباحا ‏أعلى من التوقعات، وبلغت الأرباح المعدلة لشركة (تسلا) نحو 1.19 دولار لكل سهم، بينما توقع المحللون ‏أرباحا عند 1.13 دولار لكل سهم مقارنة بنحو 2.52 دولار لكل سهم فى الربع ‏الثالث.‏

أما الإيرادات، فقد قفزت إلى 24.32 مليار دولار، وهى أعلى إيرادات قياسية فى ‏تاريخ الشركة، كما تجاوزت بها التوقعات عند 24.16 مليار دولار بعد إيرادات ‏بحوالى 17.72 مليار دولار فى الربع الثالث.‏