«تسلا» تحقق أعلى إيرادات فى تاريخها

جدة - نرمين السيد - ووفقا لشبكة (سى إن بى سى) الأمريكية، فإن نتائج الأعمال الفصلية لـ (تسلا) عن الربع السنوى الأخير من عام 2022، سجلت من خلالها إيرادات وأرباحا أعلى من التوقعات، وبلغت الأرباح المعدلة لشركة (تسلا) نحو 1.19 دولار لكل سهم، بينما توقع المحللون أرباحا عند 1.13 دولار لكل سهم مقارنة بنحو 2.52 دولار لكل سهم فى الربع الثالث.
أما الإيرادات، فقد قفزت إلى 24.32 مليار دولار، وهى أعلى إيرادات قياسية فى تاريخ الشركة، كما تجاوزت بها التوقعات عند 24.16 مليار دولار بعد إيرادات بحوالى 17.72 مليار دولار فى الربع الثالث.
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