إيلون ماسك يختار لنفسه اسما جديدا على تويتر

جدة - نرمين السيد - وأعلن ماسك عبر تويتر أنه غير اسمه على منصة التواصل الاجتماعى، مشيرًا إلى أنه عالق باسمه الجديد لأن الموقع لا يسمح له بتغييره مرة أخرى.

وكتب على تويتر: "غيرت اسمى إلى السيد تويت، والآن لن يسمح لى تويتر بتغييره مرة أخرى".

واستلهم ماسك الاسم الجديد بعد أن أطلقه عليه، المحامى نيكولاس بوريت، الذى يمثل المستثمرين الذين يقاضون ماسك على سعر سهم تسلا، حيث ناداه عن طريق الخطأ باسم "السيد تويت" فى قاعة المحكمة يوم الاثنين، ويبدو أن ماسك وجده "وصفًا دقيقًا".

زعمت مجموعة من المساهمين أن إيلون ماسك تلاعب بسعر سهم "تسلا" عندما غرد فى 2018 بأنه "يفكر فى أخذ Tesla خاصًا بسعر 420 دولارًا" للسهم الواحد.