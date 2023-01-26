عاد إلى فيسبوك وإنستجرام.. «ميتا» تعلن رفع الحظر عن ترامب

جدة - نرمين السيد - فى قرار مرتقب للغاية، قالت "ميتا" إنها ستسمح لدونالد ترامب بالعودة إلى فيسبوك وإنستجرام بعد حظر لمدة عامين من المنصات بسبب سلوكه عبر الإنترنت خلال أحداث اقتحام الكابيتول.





كتب رئيس ميتا للشؤون العالمية، نيك كليج، فى مدونة يشرح القرار، أن ميتا ستسمح لترامب بالعودة "فى الأسابيع المقبلة"، لكن "مع وجود حواجز حماية جديدة لردع تكرار الجرائم" .

كتب كليج: "مثل أى مستخدم آخر لـ فيسبوك أو إنستجرام، يخضع السيد ترامب لمعايير مجتمعنا".

وتابع: "فى حالة نشر السيد ترامب مزيدًا من الانتهاك للمحتوى، ستتم إزالة المحتوى وسيتم تعليقه لمدة تتراوح بين شهر وسنتين، اعتمادًا على خطورة الانتهاك".

وكان ترامب قد أزيل من منصات "ميتا" بعد أحداث الشغب فى الكابيتول فى 6 يناير 2021، والتى نشر خلالها مزاعم لا أساس لها من أن الانتخابات قد سُرقت، وأشاد بالمتظاهرين العنيفين بشكل متزايد وأدان نائب الرئيس السابق مايك بنس حتى عندما هددت الغوغاء حياته.

وقال كليج إن التعليق كان "قرارًا استثنائيًا تم اتخاذه فى ظروف استثنائية" وأن ميتا قد وزنت "ما إذا كانت هناك ظروف استثنائية بحيث يكون تمديد التعليق إلى ما بعد فترة السنتين الأصلية مبررًا".

وأضاف: "فى النهاية، قررت الشركة أن منصاتها يجب أن تكون متاحة للنقاش المفتوح والعام والديمقراطى وأن المستخدمين يجب أن يكونوا قادرين على الاستماع من رئيس سابق للولايات المتحدة، ومرشح مُعلن لهذا المنصب مرة أخرى".

وتابع: "يجب أن يكون الجمهور قادرًا على سماع ما يقوله سياسيوهم - الجيد والسيئ والقبيح - حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة فى صندوق الاقتراع".