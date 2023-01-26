«LPDDR5T».. الكشف عن أسرع ذاكرة هاتف عشوائية فى العالم

جدة - نرمين السيد - وتأتى ذاكرة "LPDDR5T" العشوائية بآداء فائق السرعة للأسواق العالمية، حيث يشير حرف T إلى Turbo للآداء السريع للذاكرة مقارنة بالإصدا الحالى. وبدأت ذاكرة "LPDDR5X" فى دعم الإصدارات المميزة من الهواتف الذكية فى الفترة الأخيرة، بينما تنطلق ذاكرة "LPDDR5T" الجديدة لاحقًا بسرعة 9.6 جيجابت فى الثانية فى ذاكرة مقارنة بـ 8.5 جيجابت فى الثانية لـ 5X وسرعة 6.4 جيجابت فى الثانية فى ذاكرة "LPDDR" العشوائية. وتستطيع الذاكرة العشوائية الجديدة أن تقدم سرعة بيانات تصل إلى 77 جيجابايت فى الثانيى، وتعد ذاكرة 5T إصدار محسن لذاكرة 5X الحالية.

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