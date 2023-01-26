«سبأ الذنيبات».. أول امرأة أردنية تقود طائرة حربية مقاتلة «F16»

جدة - نرمين السيد - حلقت فى سماء الأردن، اليوم الأربعاء، أول امرأة أردنية من مرتبات سلاح الجو الملكى الأردنى الملازم الطيار سبأ الذنيبات، منفردة بطائرة حربية مقاتلة (F16) من قاعدة الشهيد الطيار موفق السلطى الجوية.





وقال قائد سلاح الجو الملكى العميد الركن الطيار محمد فتحى حياصات، إن هذا الإنجاز هو تكريس لدعم الملك عبدالله الثانى لدور المرأة الأردنية بشكل عام والمرأة العسكرية بشكل خاص وباهتمام مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية. وأضاف أن الملك عبدالله الثانى خاطب المرأة الأردنية بكلمات داعمة "لا تهبن المشاركة وتقدمن للأمام"، باعتبارهن أولوية لتقدم الوطن ورفعته. يذكر أن الملازم سبأ الذنيبات هى أول فتاة تقود طائرة مقاتلة على مستوى القوات المسلحة الأردنية.

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