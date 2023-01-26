انتقال تطبيق واتساب الأصلى لنظام «macOS» إلى الإصدار التجريبى العام

جدة - نرمين السيد - وتغير هذا العام الماضى عندما حصل Windows على إصدار أصلى وذهب الإصدار الأصلى على macOS إلى الإصدار التجريبى فى البداية، كان الإصدار التجريبى المغلق متاحًا فقط للمشاركين فى TestFlight ولكن الآن يمكن للجميع الحصول عليه.

ويمكن تنزيل الإصدار من الموقع الرسمى، حيث أنه متوفر لنظام "macOS Big Sur" والإصدارات الأحدث، ومع ذلك، يحذر الموقع من أن هذا الإصدار لا يزال فى المراحل الأولى من التطوير.

واستخدم فريق واتساب إطار عمل "Mac Catalyst" من أبل، مما يسهل على المطورين إنشاء تطبيقات تعمل على كل من iPadOS و macOS.

ويشار إلى أنه لى يوجد إصدار واتساب لجهاز آيباد "بدلًا من ذلك يتوقع من المستخدمين استخدام إصدار الويب، وربما سيتغير هذا بمجرد خروج هذا التطبيق من الإصدار التجريبى.

ويجب أن يعمل التطبيق الأصلى بشكل أسرع وأن يكون أكثر كفاءة على أجهزة "Mac" لذلك من الجيد أن نرى اختفاء إصدار "Electron" القديم.