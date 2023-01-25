الإفتاء: النبى علمنا احترام التخصص ..ويجب ترجيح قوله صاحبه عند التعارض

جدة - نرمين السيد - قالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إن النبىّ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَّمنا احترامَ التخصُّص، فبرغم عِلْمه صلى الله عليه وآله وسلم الربانى فإنَّه كان يستشير المتخصصين من الصحابة فى كافة الشئون الدنيوية ليعلِّمنا اللجوء للمتخصصين.





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