«ناسا» تنشر صورة لأول نظرة من تلسكوب جيمس ويب لظاهرة «الخفاء النجمى»

جدة - نرمين السيد - نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عبر صفحة "تلسكوب جيمس ويب" الرسمية على موقع "فيسبوك"، صورة متحركة، علقت عليها، قائلة: "هذه هى أول نظرة لتلسكوب "ويب" إلى ظاهرة "الخفاء النجمى" أى عندما يمر جسم أمامى أمام نجم من وجهة نظرنا على الأرض، وفى هذه الحالة يكون الجسم المتحرك هو تشاريكلو "Chariklo"، وهو جسم جليدى صغير يقع بين زحل وأورانوس، والنجم فى المركز".





وأوضحت "ناسا" أن "Chariklo" يحتوى على حلقتين رفيعتين، وهى الحلقات الأولى التى تم اكتشافها فى عام 2013 حول جسم صغير فى النظام الشمسى، عندما لاحظ "ويب" الغيب، لافتًا إلى أن العلماء قاسوا الانخفاضات فى سطوع النجم، وتتوافق هذه الانخفاضات تمامًا كما كان متوقعًا مع ظلال حلقات "شاريكلو". وأشارت وكالة الفضاء الأمريكية إلى أن تلسكوب "جيمس ويب" كشف أيضًا عن أول توقيعات واضحة لجليد الماء البلورى فى نظام تشاريكلو (تشاريكلو وحلقاته)، وجاءت البيانات إلى حد كبير من Chariklo بدلًا من حلقاتها ، لكن الملاحظات المستقبلية قد تساعدنا فى عزل ما تتكون منه الحلقات. وقالت "ناسا" إن الفريق العلمى سيواصل أيضًا استكشاف "سمك الحلقات وأحجام وألوان جزيئاتها - بالإضافة إلى سبب وجود حلقات فى تشاريكلو"، مضيفة: "وما إذا كانت تحتوى على حلقات أخرى، لاحظ أن هذه البيانات تأتى من علم Webb قيد التقدم، والذى لم يخضع بعد لعملية مراجعة النظراء".

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