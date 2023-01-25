التقنيات المتطورة.. سمة تميز النسخة 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، بحضور عدد من المسؤولين والمعنيين بالحركة الثقافية والأدبية على مستوى العالم.





وقال رمضان المطعنى، مراسل "القاهرة الإخبارية" من المعرض الدولى للكتاب فى القاهرة، إن هذه النسخة من المحفل الثقافى الكبير، تشهد حضور العديد من دور النشر المصرية والأجنبية، كما أنها تعد النسخة الثانية تواليًا التى تشهد استخدامًا كبيرًا للتكنولوجيا والتقنيات الحديثة بالمعرض.

وأشار إلى التقنيات الحديثة التى يعتمد عليها المعرض فى نسخته الحالية، أبرزها منصة معرض الكتاب التى تقدم عددًا كبيرًا من الخدمات.

وذكر أن المنصة اجتذبت ملايين المستخدمين من خلال خدماتها التقنية، التى تشمل الحجز الإلكترونى للكتب والدفع المسبق لشرائها، فضلًا عن التعرف على مواعيد الندوات الخاصة فى المعرض، التى يصل عددها 500 ندوة.

ويُقام المعرض الدولى للكتاب، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير المقبل، على أرض مركز مصر للمعارض الدولية.

ويشارك بالمعرض 1047 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا من 53 دولة حول العالم، من بينها بلدان تشارك للمرة الأولى بالمعرض، مثل المجر ودومنيكان.

واُختير الكاتب المصرى الراحل صلاح جاهين والكاتب كامل كيلانى، ليكونا "شخصية المعرض" و"شخصية المعرض للأطفال" هذا العام، كما يحضر الأردن ضيف شرف هذه النسخة.